Петр стоит в московском аэропарту на часах 12.50 его самолет вылетает через 35 минут ??о сколько петр будет в Лондоне по лондонскому времени если время полета 3 часа 45 минут а разница во времени между Москвой и Лондоном 3 часа...
Математика
Петр стоит в московском аэропарту на часах 12.50 его самолет вылетает через 35 минут ??о сколько петр будет в Лондоне по лондонскому времени если время полета 3 часа 45 минут а разница во времени между Москвой и Лондоном 3 часа т.е если в Москве 8 часов утра то в Лондоне 5 часов утра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.10 . 12.50+35мин=1.25. +3.45-3=2.10
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