Петр стоит в московском аэропарту на часах 12.50 его самолет вылетает через 35 минут ??о сколько петр будет в Лондоне по лондонскому времени если время полета 3 часа 45 минут а разница во времени между Москвой и Лондоном 3 часа...

Математика

Петр стоит в московском аэропарту на часах 12.50 его самолет вылетает через 35 минут ??о сколько петр будет в Лондоне по лондонскому времени если время полета 3 часа 45 минут а разница во времени между Москвой и Лондоном 3 часа т.е если в Москве 8 часов утра то в Лондоне 5 часов утра

Автор: Гость