В чём состоит жизнь ремесленника в древней руси ?
История
В чём состоит жизнь ремесленника в древней руси ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном они занимались торговлей и земледелием.некоторые земледельцы рыбачили,изготавливали ремесло из дерева,глины и т.д
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