1 выслов знаменитого человека про изменения истории/ 1 пример из истории /
Українська література
1 выслов знаменитого человека про изменения истории/ 1 пример из истории /
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ніл Армстронг: «Це маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства».
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