Кто обьеденил галицкое ии волынское княжества
История
Кто обьеденил галицкое ии волынское княжества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объединено в 1199 году князем Романом Великим
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