Один из углов треугольника в 3 раза больше другово и на 5 градусов меньше третьево ??айдите углы треугольника

Геометрия
Один из углов треугольника в 3 раза больше другово и на 5 градусов меньше третьево ??айдите углы треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть  угол А=х     угол=3*х     угол с=х+5  сумма углоа в тр-ке=180  уранение х+3х+(х+5)=180      х+3х+х+5=180      5Х=175     х=35               уголА=35    уголВ=3*35=105      уголС=35+5=40  все ответы углов в градусах
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