Один из углов треугольника в 3 раза больше другово и на 5 градусов меньше третьево ??айдите углы треугольника

Геометрия

Один из углов треугольника в 3 раза больше другово и на 5 градусов меньше третьево ??айдите углы треугольника

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