Один из углов треугольника в 3 раза больше другово и на 5 градусов меньше третьево ??айдите углы треугольника
Геометрия
Один из углов треугольника в 3 раза больше другово и на 5 градусов меньше третьево ??айдите углы треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть угол А=х угол=3*х угол с=х+5 сумма углоа в тр-ке=180 уранение х+3х+(х+5)=180 х+3х+х+5=180 5Х=175 х=35 уголА=35 уголВ=3*35=105 уголС=35+5=40 все ответы углов в градусах
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