Найдите сумму все целых чисел от -38 до 36 Срочно пожалуйста
Математика
Найдите сумму все целых чисел от -38 до 36 Срочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле гаусса: -2*(36+38+1)/2=-75 либо просто противоположные числа уничтожаются,и остаются -37-38=-75
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