Найдите сумму все целых чисел от -38 до 36 Срочно пожалуйста

Математика
Найдите сумму все целых чисел от -38 до 36 Срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле гаусса: -2*(36+38+1)/2=-75 либо просто противоположные числа уничтожаются,и остаются -37-38=-75
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