7+21:(15-8) ; 50-24:(11-5) ; 30+9×(14-7) ; 60-(24+3):3 ; 90-(28+4):4; 70-(56-7):7 ; помогите решить
Математика
7+21:(15-8) ; 50-24:(11-5) ; 30+9×(14-7) ; 60-(24+3):3 ; 90-(28+4):4; 70-(56-7):7 ; помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+21:(15-8)=7+21:7=7+3=10; 50-24:(11-5)=50-24:6=50-4=46; 30+9×(14-7)=30+9*7=30+63=93 ; 60-(24+3):3=60-27:3=60-9=51 ; 90-(28+4):4=90-32:4= 90-8=82 70-(56-7):7=70-49:7=70-7=63 ;
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