Разобрать словарь составу : акрополи, ападки, асабовы, пералетны перенесли перекл??дчик вырасли рассылка паштоука пералески

Беларуская мова
Разобрать словарь составу : акрополи, ападки, асабовы, пералетны перенесли перекл??дчик вырасли рассылка паштоука пералески
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асабовы, акрополи,ападки,
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