Помогите пожалуйста. образуйте обозначение формы существительных, укажите вари??нты окончаний (при их наличии), проставьте ударение: И.п. мн.ч.: веер, герб, кузов, инженер, окорок,прожектор, свитер,сорт, корпус; Р.п. мн.ч.: ...

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Помогите пожалуйста. образуйте обозначение формы существительных, укажите вари??нты окончаний (при их наличии), проставьте ударение: И.п. мн.ч.: веер, герб, кузов, инженер, окорок,прожектор, свитер,сорт, корпус; Р.п. мн.ч.: бананы, болгары, ведомости, гектары, макароны, солдаты, сходни, туфли, шорты, яблони.

Автор: Гость