Помогите пожалуйста. образуйте обозначение формы существительных, укажите вари??нты окончаний (при их наличии), проставьте ударение: И.п. мн.ч.: веер, герб, кузов, инженер, окорок,прожектор, свитер,сорт, корпус; Р.п. мн.ч.: ...
Русский язык
Помогите пожалуйста. образуйте обозначение формы существительных, укажите вари??нты окончаний (при их наличии), проставьте ударение: И.п. мн.ч.: веер, герб, кузов, инженер, окорок,прожектор, свитер,сорт, корпус; Р.п. мн.ч.: бананы, болгары, ведомости, гектары, макароны, солдаты, сходни, туфли, шорты, яблони.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п..мн.ч.: вЕеры(УДАРЕНИЕ УКАЗЫВАЮ ЗАГЛАВНОЙ БУКВОЙ),гЕрбы,кузовА,инженЕры,окорокА,прожЕкторы,свИтеры,сортА,корпусА(если имеются в виду здания,дома; если речь о другом,то кОрпусы часов,мебели,каких-то предметов). Р.п.мн.ч.:бананов,болгар,вЕдомостей,гектАров,макарон,солдат,схОден, тУфель,шорт,яблок.
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