Когда наступило время завтрака он бился клювом об порог, и повориха открывала ему дверь исправить ошибки
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Когда наступило время завтрака он бился клювом об порог, и повориха открывала ему дверь исправить ошибки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда наступило время завтрака, он бился клювом об порог, и повариха открыла ему дверь.
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