Брату 21 год А сестра на 8 лет его младше Во сколько раз брат был старше сестры 9 лет ??ому назад

Математика
Брату 21 год А сестра на 8 лет его младше Во сколько раз брат был старше сестры 9 лет ??ому назад
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 лет назад брату было 12 лет, а сестре 4. то есть брат был старше в 3 раза.
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