Брату 21 год А сестра на 8 лет его младше Во сколько раз брат был старше сестры 9 лет ??ому назад

Математика

Брату 21 год А сестра на 8 лет его младше Во сколько раз брат был старше сестры 9 лет ??ому назад

Автор: Гость