7 2/3+4 1/6*(6 2/7-3 5/7)
Математика
7 2/3+4 1/6*(6 2/7-3 5/7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим в неправильную дробь 23/3+25/6*(44/7-26/7)=23/3+25/6*17/7=23/3+425/42=322/42+425/42=747/42=17 33/42=17 11/14 Как - то так
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