7|6-2х|-х=6|6-2х| решить уравнение заранее спасибо

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во первых, что бы уравнение имело решения должно выполнятся: в таком случае мы рассматриваем модуль в уравнении на двух интервалах: 1) если , то предыдущее уравнение сводится к уравнению: по скольку точка попадает в интервал , то число есть корнем исходного уравнения 2) если , то предыдущее уравнение сводится к уравнению: по скольку точка попадает в интервал , то число есть корнем исходного уравнения Ответ: