Составь верные равенства используя числа 12 9 3 7 4 8 11 и 11 5 4 2 9 7 12 сколько равенств у т??бя получилось?

Математика
Составь верные равенства используя числа 12 9 3 7 4 8 11 и 11 5 4 2 9 7 12 сколько равенств у т??бя получилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-9=3 11-5=6 9-3=6 7-4=3 8-7=1 9-7=2 9-8=1 11-4=7 12-7=5
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