Составь верные равенства используя числа 12 9 3 7 4 8 11 и 11 5 4 2 9 7 12 сколько равенств у т??бя получилось?

Математика

Составь верные равенства используя числа 12 9 3 7 4 8 11 и 11 5 4 2 9 7 12 сколько равенств у т??бя получилось?

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