Помогите придумать задачи к выражениям: (3+7)*5; (7+10)*4
Математика
Помогите придумать задачи к выражениям: (3+7)*5; (7+10)*4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Один станок изготовил 3 детали, а второй 5 за один день. Сколько деталей из готовят станки за 5 дней? 2. Паша купил 7 конфет сначала и 10 потом в один день. Сколько конфет купил Паша за 4 дня?
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