Определи падеж у существительных. слышны звоны под копытом вороны на лугу неви??имкой лес косынкой сосна старушка на клюку под макушкой на суку дятел

Русский язык

Определи падеж у существительных. слышны звоны под копытом вороны на лугу неви??имкой лес косынкой сосна старушка на клюку под макушкой на суку дятел

Автор: Гость