Определи падеж у существительных. слышны звоны под копытом вороны на лугу неви??имкой лес косынкой сосна старушка на клюку под макушкой на суку дятел

Русский язык
Определи падеж у существительных. слышны звоны под копытом вороны на лугу неви??имкой лес косынкой сосна старушка на клюку под макушкой на суку дятел
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