Решить уравнение. См фото

Гость: Гость:

(х+4)(у-2)=-7 (х-у)=2 => (х+4)(у-2)=-7 х= 2+у => (2+y+4)(y-2)= -7 2y-4+y^2-2y+4y-8=-7 4y+y^2+7-4-8=0 y^2+4y-5=0 D=16+20=36=6^2 Y1,2= -4+-6/2 y1=1 y2=-5 x1=3 x2=-3 как то так ну или примерно так