Составить рассказ "Один день из жизни египетского мальчика".

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В школе писцов. Для писца Именхотепа, ученика школы, принадлежащей Управлению хлебными амбарамт, наступает новый день. -Омовение рта готово?-спросил Именхотеп. -Да, да. Сегодня хлеб и медовые лепешки, рагу из бобов, свежий лук, огурцы, финики и молоко! Именхотеп заходит на кухню и жадно выпивает чашу молока. Он приветствует служанку, которая готовит сегодня завтрак, обед и ужин. После завтрака, ученик принял душ и отправился в школу. По дороге, он видел как около каждого дома был сделан сфинкс. Кошки в Египте считаются священными животными. Школа расположена в центре города Фивы. Сегодня они учатся письму. Вчера был счёт. После трудного учебного дня, ученики побежали купаться к Нилу. Сенодня очень жарко. По возвращению домой, на кухне уже накрыт стол вкусным обедом. Так и проходит обычный день у египетского мальчика Именхотепа.