Помогите пожалуйста! О каком веществе идет речь,если оно: 1) встречается в приро??е в растворенном виде или в виде полупрозрачных кристаллов 2)содержится практически в любом образце жидкой воды на Земле(кроме дождевой) 3)...

Химия

Помогите пожалуйста! О каком веществе идет речь,если оно: 1) встречается в приро??е в растворенном виде или в виде полупрозрачных кристаллов 2)содержится практически в любом образце жидкой воды на Земле(кроме дождевой) 3)содержит в своем составе металл, практически все соли которого хорошо растворимы в воде; этот металл отвечает за межклеточный обмен органических веществ 4)содержит металл, содержание которого указывает на его цвет 5)в больших количествах поглощается человеком во все периоды его жизни, хотя врачи постоянно напоминают о его пагубном влиянии на наше здоровье 6) долгое время запасы этого вещества были мерилом богатства человека (особенно на Средиземноморье) Вычислите массовую долю металла в этом веществе (в%)

Автор: Гость