Переведите диалог пожалуйста:3

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Джон: Привет, Пенни. Пенни Ки. Джон, вы никогда не будете нажимать то, что случилось со мной, Джон, что это такое? ты выглядишь немного расстроен. Пенни: боже мой, что вполне шок. Джон: На ​​самом деле, почему Пенни. Я был в тоже, когда услышал реesle ша свое и Screamin Джон: Что на земле это было? Пенни: Каждый был вокруг фонтана, и все они выглядели очень страшно. Джон: Ch боже мой, что происходит ОНТ кто-то падение в воде Пенни: не кто-то, но что-то. Был оранжевый змея с черными полосами грешить в нем. Джон: О deart был кто-нибудь пострадал? Пенни: Нет. Охранники учили его quckly и положить R обратно в клетку. Джон: Ну, влажный, хорошо. Вы не видите, что каждый дис не так ли? Пенни: Нет, вы, конечно, не
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