Here are two stories about two famous Rissian people .What are the stories?плиззз помогите !!!
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Here are two stories about two famous Rissian people .What are the stories?плиззз помогите !!!
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Гость:
Нужно написать историю, или что?
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