Какие страдания ожидают русалочку кроме физической боли

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«Русалочка» (дат. Den Lille Havfrue, в дословном переводе — «Маленькая морская госпожа») — всемирно известная сказка датского писателя Ганса Христиана Андерсена, повествующая о молодой русалке, которая готова отказаться от своей жизни в море ради того, чтобы получить человеческую душу и любовь принца. Впервые была опубликована в 1837 году и была многократно адаптирована, включая мюзиклы, художественные и анимационные фильмы. Литературный перевод на русский язык имени главной героини и названия сказки спутал понятия. Так как героиня сказки не имеет отношения к русалкам, с точки зрения мифологии — это морская дева.