Какие страдания ожидают русалочку кроме физической боли

Литература
Какие страдания ожидают русалочку кроме физической боли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Русалочка» (дат. Den Lille Havfrue, в дословном переводе — «Маленькая морская госпожа») — всемирно известная сказка датского писателя Ганса Христиана Андерсена, повествующая о молодой русалке, которая готова отказаться от своей жизни в море ради того, чтобы получить человеческую душу и любовь принца. Впервые была опубликована в 1837 году и была многократно адаптирована, включая мюзиклы, художественные и анимационные фильмы. Литературный перевод на русский язык имени главной героини и названия сказки спутал понятия. Так как героиня сказки не имеет отношения к русалкам, с точки зрения мифологии — это морская дева.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
К количеству богатырей из «Сказки о мертвой царевне…» прибавить количество люде??, которые присутствуют в сказке «Репка». К результату прибавить...
Ответить
Математика
Решить уравнение. См фото
Ответить
Английский язык
Here are two stories about two famous Rissian people .What are the stories?плиззз помогите !!!
Ответить
Английский язык
Переведите диалог пожалуйста:3
Ответить
История
Составить рассказ "Один день из жизни египетского мальчика".
Ответить