К количеству богатырей из «Сказки о мертвой царевне…» прибавить количество люде??, которые присутствуют в сказке «Репка». К результату прибавить количество томов романа Л.Толстого «Война и мир». От результата отнять количес...

Литература

К количеству богатырей из «Сказки о мертвой царевне…» прибавить количество люде??, которые присутствуют в сказке «Репка». К результату прибавить количество томов романа Л.Толстого «Война и мир». От результата отнять количество букв в имени героя, который пел: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». К полученному числу прибавить номер планеты из мультфильма «Тайна … планеты». Полученный результат разделить на количество букв в имени главного героя в рассказах В.Драгунского К полученному числу прибавить количество детей, которые стали старичками в фильме «Сказка о потерянном времени».

Автор: Гость