К количеству богатырей из «Сказки о мертвой царевне…» прибавить количество люде??, которые присутствуют в сказке «Репка». К результату прибавить количество томов романа Л.Толстого «Война и мир». От результата отнять количес...
Литература
К количеству богатырей из «Сказки о мертвой царевне…» прибавить количество люде??, которые присутствуют в сказке «Репка». К результату прибавить количество томов романа Л.Толстого «Война и мир». От результата отнять количество букв в имени героя, который пел: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». К полученному числу прибавить номер планеты из мультфильма «Тайна … планеты». Полученный результат разделить на количество букв в имени главного героя в рассказах В.Драгунского К полученному числу прибавить количество детей, которые стали старичками в фильме «Сказка о потерянном времени».
Ответ(ы) на вопрос:
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7+3+4=14-7=7+13=20:5=4+4=8
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