Чому шепетівку так назвали
Литература
Чому шепетівку так назвали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Готельний комплекс представлений у вигляді готелю на 11 номерів, кафе, сауни. Цілодобово гаряча вода, всі зручності у номері.До Ваших послуг номери на будь-який смак та ціну, кухня із комплексними обідами, сауна.Також на території знаходиться магазин авто ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
К количеству богатырей из «Сказки о мертвой царевне…» прибавить количество люде??, которые присутствуют в сказке «Репка». К результату прибавить...
Математика
Английский язык
Английский язык