Чому шепетівку так назвали

Литература
Чому шепетівку так назвали
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Автор: Гость
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Гость:
Готельний комплекс представлений у вигляді готелю на 11 номерів, кафе, сауни. Цілодобово гаряча вода, всі зручності у номері.До Ваших послуг номери на будь-який смак та ціну, кухня із комплексними обідами, сауна.Також на території знаходиться магазин авто ...
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