На 12 машинах перевезли 36т свеклы,поровну на каждой.Сколько таких машин нужно,чтоб?? перевезти 51т свеклы?

Математика
На 12 машинах перевезли 36т свеклы,поровну на каждой.Сколько таких машин нужно,чтоб?? перевезти 51т свеклы?
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