На 12 машинах перевезли 36т свеклы,поровну на каждой.Сколько таких машин нужно,чтоб?? перевезти 51т свеклы?
Математика
На 12 машинах перевезли 36т свеклы,поровну на каждой.Сколько таких машин нужно,чтоб?? перевезти 51т свеклы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужна 1,593... Или если округлить то 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определи падеж у существительных. слышны звоны под копытом вороны на лугу неви??имкой лес косынкой сосна старушка на клюку под макушкой ...
Литература