Напишите,только девочки стих мальчику на день мальчиков!!!(14 октября)
Окружающий мир
Напишите,только девочки стих мальчику на день мальчиков!!!(14 октября)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый мальчик наш когда то станетдоблестным солдатом будет мужественным смелым ловким сильным и умелым и поверьте нам тогда войн не будет никогда
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