7-|6x|=-5 Помогите пожалуйста Заранее благодарю !
Математика
7-|6x|=-5 Помогите пожалуйста Заранее благодарю !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-|6x|=-5 при x≥0 х∈[0;∞) 7-6x=-5 -6x=-5-7 -6x=-12 x=(-12)/(-6) x₁=2 при x<0 х∈(-∞;0) 7- (-6x) =-5 7+6x=-5 6x=-5-7 x=-12/6 x₂=-2
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