7 м проволки разрезали на 8 равных кускков. Сколько метров проволки в одном куске ? РЕШИТЕ ПЛИЗ !!!

Математика

7 м проволки разрезали на 8 равных кускков. Сколько метров проволки в одном куске ? РЕШИТЕ ПЛИЗ !!!

Автор: Гость