7 м проволки разрезали на 8 равных кускков. Сколько метров проволки в одном куске ? РЕШИТЕ ПЛИЗ !!!
Математика
7 м проволки разрезали на 8 равных кускков. Сколько метров проволки в одном куске ? РЕШИТЕ ПЛИЗ !!!
Ответ(ы):
Гость:
7:8= семь восьмых))))))))))))))
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