Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30 мин у школы они встретились Ваня шел до встречи с Колей 12 мин сколько минут в пути был Коля

Математика

Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30 мин у школы они встретились Ваня шел до встречи с Колей 12 мин сколько минут в пути был Коля

Автор: Гость