Привет всем! Помогите решить пожалуйста задачу! Сколько образуется м3 CO2 при сжиг??нии? 1)5 кубометра метана 2)5 кг этана

Химия

Привет всем! Помогите решить пожалуйста задачу! Сколько образуется м3 CO2 при сжиг??нии? 1)5 кубометра метана 2)5 кг этана

Автор: Гость