Привет всем! Помогите решить пожалуйста задачу! Сколько образуется м3 CO2 при сжиг??нии? 1)5 кубометра метана 2)5 кг этана
Химия
Привет всем! Помогите решить пожалуйста задачу! Сколько образуется м3 CO2 при сжиг??нии? 1)5 кубометра метана 2)5 кг этана
Ответ(ы):
Гость:
Сначала уравнение хим. связи: CO2 + MO3 -> CO2 + M2 После по формулам: m= Vm * n(ню) = 5000 n n=m/M > n= 5000/50 = 1000 m = 5000 *1000 = 5 * 10^6 m3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для того чтобы проверить,правильно-ли я решила.Не думайте,что я слоупок. Столбиком деление: 25689:15 156897:54 376897:37
Математика
Аня родилась 12 января 1992 года, а её подруга-25марта этого же года. На сколько дней Аня старше своей подруги? Вырази это число в неделях и днях.
Математика
Математика
Два человека находились на расстоянии 240 м друг от друга.Первый человек пошел по н??правлению ко второму со скоростью 45 м /мин,а второй остался н...
Русский язык
Математика
Папа сказал , что идёт со скоростью 6км/ч , на машине едет 10 раз , быстрее , а на велос??педе в 4 медленнее чем на машине . с какой скоростью папа...
Английский язык
Математика
На баржу погрузили муки 176 т, крупы в 22 раза меньше, чем муки, а сахара на 2 т 5 ц меньше чем крупы. Найди общую массу муки, крупы и сахара, погр...