Аня родилась 12 января 1992 года, а её подруга-25марта этого же года. На сколько дней Аня старше своей подруги? Вырази это число в неделях и днях.

Математика

Аня родилась 12 января 1992 года, а её подруга-25марта этого же года. На сколько дней Аня старше своей подруги? Вырази это число в неделях и днях.

Автор: Гость