Аня родилась 12 января 1992 года, а её подруга-25марта этого же года. На сколько дней Аня старше своей подруги? Вырази это число в неделях и днях.
Математика
Аня родилась 12 января 1992 года, а её подруга-25марта этого же года. На сколько дней Аня старше своей подруги? Вырази это число в неделях и днях.
Ответ(ы):
Гость:
На 65 дней или на 10 недель и 2 дня .
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