Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо. 2 и 3 картинка, это одно задание. СРОООЧНО!

Английский язык

Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо. 2 и 3 картинка, это одно задание. СРОООЧНО!

Автор: Гость