Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо. 2 и 3 картинка, это одно задание. СРОООЧНО!

Английский язык
Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо. 2 и 3 картинка, это одно задание. СРОООЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. plays                    10. play 2. playing 3.draws 4.drawing 5.looking 6. watch 7.watching 8.watching 9. watch
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