Помогите с геометрией,прошу! Дано:п/л а и б,с секущая Угол 2 в 4 раза меньше угла 1 Угол 1 равен углу 4 Найдите угол 3
Геометрия
Помогите с геометрией,прошу! Дано:п/л а и б,с секущая Угол 2 в 4 раза меньше угла 1 Угол 1 равен углу 4 Найдите угол 3
Ответ(ы):
Гость:
๖ۣۜТаааакс... Предупреждаю,я плохо знаю геометрию,помогу как знаю... И так... Как я вижу на фото,угол 3 это еще вертикальный угол... Не знаю может тебе это поможет... Короче,все сложно... ๖ۣۜПомидорами не кидаться.... Я пыталась помочь(9((0((
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