Разобрать оказаться на части слова

Гость: Гость:

Привет смотри не знаю как вы , но мы так делаем !!! какраз новая тема 1)Холодное-прилагательное, так как отвечает на вопрос "какое?" Начальная форма-холодный. Холодное -качественное прилагательное. Непостоянные признаки:средний род, единственное число, именительный падеж. Имя прилагательное холодное согласуется с существительным «....», следовательно в предложении выполняет функцию согласованного определения. ( подчеркнуть это слово волнистой линией ) 2)Солнце — имя существительное, так как обозначает предмет. Нач. форма-солнце Постоянные признаки: 1)нарицательное; 2) неодушевлённое; 3)средний род 4)2 склонение Непостоянные признаки: 1)именительный падеж; 2) единственное число. Имя существительное «солнце» выполняет функцию подлежащего ( подчеркнуть это слово одной чертой )