Само уравнение, его вычисление, проверка и сказать ответ. x-7=9 32-x=32 62+x=32 x:7=9 32*x=32 62*x=0

Математика

Само уравнение, его вычисление, проверка и сказать ответ. x-7=9 32-x=32 62+x=32 x:7=9 32*x=32 62*x=0

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