Выделите корень. подберите проверочные слова. Водник, водянистый, водолаз, водока??ка, водяной, водоём: лесистый, лесник, лесничий, лесовоз, : лиса, лесенок, лисица, лисичка: звереть , заерёк, зверинец, зверобой, зверолов: зв...

Русский язык
Выделите корень. подберите проверочные слова. Водник, водянистый, водолаз, водока??ка, водяной, водоём: лесистый, лесник, лесничий, лесовоз, : лиса, лесенок, лисица, лисичка: звереть , заерёк, зверинец, зверобой, зверолов: звезда, звёдздный, звездопад: беготня, беготь, бега, беглец, бегом: косичка, коса, косица: молодёжь,молодец, молодить, молодой. даю очень много баллов честнотак что решите пж мне очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Воды, лес, лис, зверь, звёзды, бег, косы, молод
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