Название природной зоны, характерной для прибрежных районов Африки и Евразии
География
Название природной зоны, характерной для прибрежных районов Африки и Евразии
Ответ(ы):
Гость:
Cубтропические вечнозелёные леса и кустарники
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