Помогите пожалуйста. мох кукушкин лен относится к высшим споровым растениям потому что ... продолжите!

Биология
Помогите пожалуйста. мох кукушкин лен относится к высшим споровым растениям потому что ... продолжите!
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Гость:
У него есть дифферинцированные (т.е. специализируемые) ткани и органы
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