Какой корень в слове городок, загородный
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Какой корень в слове городок, загородный
Ответ(ы):
Гость:
И там , и там корень -город
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