Какие города были основаны Ярославом Мудрым
История
Какие города были основаны Ярославом Мудрым
Ответ(ы):
Гость:
Ярославль, Новогород-Северский и Тарту.
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