Как взаимодействуют проводники длиной 1 м,которые располагают параллельно друг д??угу.условие для наблюдения: по проводникам пропускают электрический ток для одного направления?
Физика
Как взаимодействуют проводники длиной 1 м,которые располагают параллельно друг д??угу.условие для наблюдения: по проводникам пропускают электрический ток для одного направления?
Ответ(ы):
Гость:
Когда в одном направлении — отталкиваются друг от друга. Когда в разном — притягиваются к друг другу. Но возможно я и ошибаюсь. Так что лучше проверь. В учебнике.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Беларуская мова
Помогите с заданием по белорусскому языку! Запішіце нумары, якімі абазначаны сказы: а) простыя з аднароднымі членамі; б) бяззлучнікавыя склад...
Математика
На решение двух задач Васе потребовалось 24 мин а на решение трёх примеров на деление-18 мин Во сколько раз больше занимало у Васи решение задачи,ч...
Українська мова
Литература
Проследите, на сколько точно и полно отражается в стихотворение поведение собаки, птенца и старого воробья.Для этого выпишите ключевые слова и соче...
Английский язык
Перевод с английского на русский язык Yesterday my grandma cieaned the house,washed the dishes, fnd cooked tasty cookies. учебник 3 класса 1 часть