Плиииз помогите училка задала!!!))) прошу сделайте до 21:30 плииииз прошу
Математика
Плиииз помогите училка задала!!!))) прошу сделайте до 21:30 плииииз прошу
Ответ(ы):
Гость:
1)= 6 1/4 2)= 15 2/9 3)= 2 1/2 4) = 1/20
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