Проследите, на сколько точно и полно отражается в стихотворение поведение собаки, птенца и старого воробья.Для этого выпишите ключевые слова и сочетание слов, характеризующие каждый из этих образов. Сформулируйте вывод. ОБРАЗЕ...

Литература
Проследите, на сколько точно и полно отражается в стихотворение поведение собаки, птенца и старого воробья.Для этого выпишите ключевые слова и сочетание слов, характеризующие каждый из этих образов. Сформулируйте вывод. ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ: старый воробей: камнем упал; взъерошенный, искаженный, с отчаянием и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти; ринулся спасать; заслонил собою свое детище; все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип; замирал; жертвовал собою; не мог усидеть; сила, сильнее его воли....
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Гость:
Собака шерсть птенец крылья старый воробей молодая синица
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