Помогите, пожалуйста, решить! Если можно, то на листочке(через фото)

Физика
Помогите, пожалуйста, решить! Если можно, то на листочке(через фото)
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