Найдите длину ребра (а) если объем куба равен 64 см кубических, (b)=8 см, (с)=2 см

Математика
Найдите длину ребра (а) если объем куба равен 64 см кубических, (b)=8 см, (с)=2 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V = a x b x c 64 = a x 8 x 2 64 = a x 16 a = 64 : 16 а = 4 см
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