Конфета стоит а рублей а пряник стоит с рублей сколько стоят 7 конфет 5 пряников 6 к??нфет и 2 пряника х конфет и у пряников
Математика
Конфета стоит а рублей а пряник стоит с рублей сколько стоят 7 конфет 5 пряников 6 к??нфет и 2 пряника х конфет и у пряников
Ответ(ы):
Гость:
1. Сколько стоят 7 конфет?7а 2. Сколько стоят 5 пряников? 5с 3. Сколько стоят 6 конфет и 2 пряника? 6а + 2с 4. Сколько стоят Х конфет и Y пряников? Ха + Yc
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