Конфета стоит а рублей а пряник стоит с рублей сколько стоят 7 конфет 5 пряников 6 к??нфет и 2 пряника х конфет и у пряников

Математика

Конфета стоит а рублей а пряник стоит с рублей сколько стоят 7 конфет 5 пряников 6 к??нфет и 2 пряника х конфет и у пряников

Автор: Гость