Помогите разложить многочлен на множители x^3+3x^2-4
Математика
Помогите разложить многочлен на множители x^3+3x^2-4
Ответ(ы):
Гость:
X^3 + 3x^2 - 4 = x^2(x + 3) -4
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