Тарас Бульба Почему Андрей не смог сблизиться с товарищами по борьбе и стал изменником?
Литература
Тарас Бульба Почему Андрей не смог сблизиться с товарищами по борьбе и стал изменником?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что он влюбился в девушку противников, и не смог побороть свои чувства. для него любовь важнее родины и ради любви готов пойти против отца
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