Сделайте 2,3,4 ЗАДАНИЕ)))) За ранние спасибб)

Русский язык
Сделайте 2,3,4 ЗАДАНИЕ)))) За ранние спасибб)
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Автор: Гость
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Гость:
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