Речення зі спрощенням
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Речення зі спрощенням
Ответ(ы):
Гость:
Каса для продажу проїзних квитків знаходиться на вокзалі. Спрощення у слові проїзних. Буквосполучення здн спрощується на зн
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